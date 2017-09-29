Михаил Саакашвили хочет войти в учебники украинской истории

Об этом экс-губернатор Одесской области откровенно заявил в эфире телекомпании «NewsOne».

По его словам, «…если благодаря своей деятельности я войду учебники украинской истории, я буду счастлив!»

При этом нести непосредственную ответственность за свои слова и поступки он явно не намерен. «Я хочу быть не капитаном команды, а играющим тренером!», — сообщил он.

При этом, по словам экс-губернатора Одесской области, экс-президента Грузии, экс-гражданина Украины в одном лице, в своей команде он видит исключительно «сильных, быстрых и шустрых».

О таких качествах, как ум, интеллект и эрудиция, он не сказал ни слова!