Пожар в доме Руссова – целенаправленная попытка добиться окончательной ликвидации здания

Такое убеждение высказал в соцсетях владелец компании «Инкор-групп», которой принадлежит большинство квартир в этом многострадальном доме, Руслан Тарпан.

Он выразил надежду, что в этом случае вину за случившееся не будут огульно вешать на него и его подчиненных, а найдут истинных заказчиков и исполнителей.

А в том, что пожар стал следствием намеренного поджога, бизнесмен не сомневается.

Напомним, что пожар произошел накануне вечером. При этом, по имеющейся информации, очаги возгорания были выявлены не только в подвальном помещении, но и на верхних этажах!

Общая площадь возгорания составила более ста квадратных метров. Жертв нет.