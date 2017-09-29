Жилой дом на Марсельской эвакуировали из-за пьяного с гранатомётом

Вечером 1 октября в полицию поступило сообщение о том, что в одном из домов по улице Марсельской пьяный мужчина в неадекватном состоянии угрожает соседям гранатомётом.

Мужчина, якобы являющийся ветераном АТО, вроде бы закрылся в собственной квартире, пригрозив, что при первых признаках опасности применит своё оружие.

Полиция провела эвакуацию здания и стала ждать прибытия бойцов антитеррористического подразделения.

Однако их помощь не понадобилась: в квартире не оказалось ни бойца, ни гранатомёта.

По одной из версий, его и не было, и всё случившееся было чьей-то пьяной шуткой.

По другой, гранатомётчик всё-таки был, но предпочёл скрыться с места происшествия до прибытия полиции.

Как бы там ни было, в настоящее время жильцам дома ничего не угрожает.