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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

Новый экспресс «Одесса-Львов» будет составлен из новых вагонов повышенной комфортности

Категория: Новости


Как сообщает пресс-служба «Укрзализныци», «…вагоны построены в этом году и отличаются повышенной комфортностью. Именно из них будет составлен новый ночной экспресс «Одеса-Львов».

По мнению железнодорожников, на сегодняшний день это самое востребованное туристическое направление.

Как особо отмечено в сообщении, вагоны будут оборудованы даже кофейными аппаратами, «…чего нет ни в одном поезде стран СНГ!»

Из тридцати восьми новых вагонов, которые должны поступить в состав вагонного парка «Укрзализныци» девять уже поставлены и в настоящее время проходят обкатку.

Напомним, что на необходимость насыщения железнодорожного направления между Черноморским побережьем и западными регионами страны новыми поездами неоднократно указывало руководство области и, в частности, губернатор Максим Степанов еще весной нынешнего года.

 



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