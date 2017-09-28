Одесская Юракадемия получила доступ к Web of Science

Национальный университет «Одесская юридическая академия», как признанный лидер высшего образования в Украине с развитой материально-технической базой и мощной научной школой, по праву вошел в список вузов, получивших доступ к авторитетной наукометрической базе данных Web of Science.

19 сентября 2017 приказом Министерства образования и науки Украины № 1286 был утвержден перечень высших учебных заведений и научных учреждений, находящихся в сфере управления МОН Украины, которым предоставляется доступ к электронным научным базам данных «Scopus» и «Web of Science» за счет бюджета.

Научные достижения творческого коллектива Университета стали весомым аргументом в пользу включения Национального университета «Одесская юридическая академия» в указанный перечень.

Большое значение в отборе вузов Украины, которым планировалось обеспечить доступ к электронным научным базам, имели возможности их материально-технической базы. Отрадно, что за 20 лет истории нашей Alma mater ее материально-техническая база составляет особую гордость. Именно наличие в перспективе свободного доступа в компьютерной сети НУ «ОЮА» к ресурсам Web of Science, существование Wi-Fi зон в Университете, большого парка компьютеров, а также компетентного и высокопрофессионального сопровождения функционирования необходимых технических средств и программного обеспечения отделом информационных технологий, компьютерной техники НУ «ОЮА» будут гарантией высокого уровня организации доступа к платформе Web of Science.

Ранее в Национальном университете «Одесская юридическая академия» проводились информативные и развернутые тренинги специалиста по пользованию продуктами Web of Science Ирины Тихонковой, которые способствовали популяризации платформы Web of Science в Университете и ознакомлению с этим информационным продуктом.

Предоставленная возможность будет способствовать продвижению научных достижений научных школ в наукометрических базах данных и активизации публикационной активности ученых Университета. В свою очередь, это окажет положительное влияние на рейтинг Юракадемии, а также обеспечит возможность дальнейшего участия этого вуза в проектах Министерства образования и науки Украины, направленных на развитие украинской науки и широкое представление ее достижений в международном пространстве!