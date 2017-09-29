Программа обеспечения ургентных больных бесплатными медпрепаратами успешно реализуется

По информации директора департамента здравоохранения Евгения Григорьева, озвученной в ходе аппаратного совещания в горсовете, данная программа действует пока в двух городских больницах — №1 и №11.

На ее реализацию выделено 5,02 миллиона гривен. Из них 2,262 млн грн. – ГКБ№1 и 2, 74 млн грн. – ГКБ№11.

С начала действия программы, с июля нынешнего года, ее был охвачен 1321 пациент. Из них 488 человек — в ГКБ№1 и 883 человека – в ГКБ№11.

При этом, суммы средств, на которые обошлись выделенные медикаменты, как ни странно, почти идентичны — 237 и 274 тысячи гривен соответственно!

Отметим, что, по словам чиновника, данная программы оказала громадную помощь многим ургентным пациентам, в первую очередь тем, у кого не было родственников или тем, кто был доставлен в больницы в бессознательном состоянии.