Одесситка Виктория Мотричко впервые возглавила мировой рейтинг-лист среди женщин по шашкам

Одесситка впервые признана лучшей шашисткой мира

Список обновился 1 октября 2017 года, сообщили в Федерации шашек Украины со ссылкой на FMJD (Всемирная федерация шашек).

В настоящее время у Мотричко 2238 пунктов.

Замыкает десятку ведущих шашисток мира ещё одна украинка Ольга Балтажи, у неё 2189 пунктов.

Международный гроссмейстер из Одессы Мотричко — воспитанница заслуженного тренера Украины Георгия Подставкина.

1 января 2017 года Мотричко была на 10-й позиции с рейтингом 2191. Рейтинг–лист обновляется каждые 3 месяца. В апреле одесситка прибавила 15 пунктов к своему рейтингу и расположилась уже на 8-й строчке. В июльском рейтинг–листе Виктория прибавила 22 балла и поделила 3-е и 4-е места с многократной чемпионкой мира Зоей Голубевой из Латвии.

В период с июля по октябрь Виктория провела ещё 2 турнира: Polish Open (2-е место) и командный Чемпионат Европы, где Мотричко набрала ещё 18 очков.

Стоит отметить, что текущие результаты, которые вывели Викторию на первую строчку мирового рейтинга, ещё не включают 8 очков за командный Чемпионат Европы. Эти баллы будут добавлены Виктории уже в новом январском рейтинг–листе.

По материалам «УНИАН»