Число больниц, обеспечивающих ургентных пациентов бесплатными лекарствами в течение первых дней пребывания, значительно возрастет

Об этом доложил руководству города директор департамента здравоохранения Евгений Григорьев.

По его словам, в ближайшее время такая программа будет обеспечена в Инфекционной, двух детских больницах и ГКБ№10.

Как сообщил чиновник, в отношении Инфекционной больницы уже определена сумма финансирования – 1,2 миллиона гривен.

Что же касается остальных медучреждений, то размер финансирования находится в стадии обсуждения.

Напомним, что, согласно решению сессии горсовета, на сегодняшний день данная программа вот уже около трех месяцев реализуется в двух городских медицинских учреждениях – ГКБ№1 и ГКБ№11.