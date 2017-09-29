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  • Дата: Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30

Число больниц, обеспечивающих ургентных пациентов бесплатными лекарствами в течение первых дней пребывания, значительно возрастет

Категория: Новости


Об этом доложил руководству города директор департамента здравоохранения Евгений Григорьев.

По его словам, в ближайшее время такая программа будет обеспечена в Инфекционной, двух детских больницах и ГКБ№10.

Как сообщил чиновник, в отношении Инфекционной больницы уже определена сумма финансирования – 1,2 миллиона гривен.

Что же касается остальных медучреждений, то размер финансирования находится в стадии обсуждения.

Напомним, что, согласно решению сессии горсовета, на сегодняшний день данная программа вот уже около трех месяцев реализуется в двух городских медицинских учреждениях – ГКБ№1 и ГКБ№11.



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