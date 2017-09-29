Старобазарный сквер очистят от большинства торговых точек и «веревочного парка»

Об этом было доложено в ходе аппаратного совещания в мэрии.

По словам профильных чиновников, эти меры предпринимаются в рамках программы реконструкции Старобазарного сквера.

Она предусматривает мощение дорожек, налаживания наружного освещения, увеличения числа мест отдыха и т.д. Кроме того, предполагается увеличить число детских площадок и замена их покрытия с твердого на мягкое.

Большинство расположенных на территории сквера торговых объектов будут демонтированы по мере завершения сроков договоров. И этот процесс уже начался.

Так же подлежит демонтажу и «веревочный парк», поскольку он, якобы, является травмоопасным для детей и подростков.

Отметим, что Старобазарный сквер является одним из крупнейших в городе. Его площадь более 3,3 га, а площадь озеленения – более полутора гектар.