 
Информация к новости
  • Просмотров: 137
  • Дата: Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30

Старобазарный сквер очистят от большинства торговых точек и «веревочного парка»

Категория: Новости


Старобазарный сквер очистят от большинства торговых точек и «веревочного парка»

Об этом было доложено в ходе аппаратного совещания в мэрии.

По словам профильных чиновников, эти меры предпринимаются в рамках программы реконструкции Старобазарного сквера.

Она предусматривает мощение дорожек, налаживания наружного освещения, увеличения числа мест отдыха и т.д. Кроме того, предполагается увеличить число детских площадок и замена их покрытия с твердого на мягкое.

Большинство расположенных на территории сквера торговых объектов будут демонтированы по мере завершения  сроков договоров.  И этот процесс  уже начался.

Так же подлежит демонтажу и «веревочный парк», поскольку он, якобы, является травмоопасным для детей и подростков.

Отметим, что Старобазарный сквер является одним из крупнейших в городе. Его площадь более 3,3 га, а площадь озеленения – более полутора гектар.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 