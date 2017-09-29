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  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

Причиной пожара в доме Руссова стал поджог

Категория: Новости


Причиной пожара в доме Руссова стал поджог

Такую информацию огласил на совещании в мэрии представитель ГСЧС.

Как особо отметил мэр, это многострадальное здание уже давно является «головной болью» городских властей.

«Мы уже несколько лет пытаемся договориться с собственниками объекта, но пока не так и не смогли найти общего языка!»

Как отметил мэр, город выделил 1,2 миллиона гривен на консервацию здания и проведение лазерного сканирования, чтобы в последствие восстановить  утраченные элементы фасада здания.

«Наша цель – сохранить здание и восстановить его, в этой связи сейчас решаются юридические вопросы», — подчеркнул Геннадий Труханов.

Он напомнил, что к, сожалению, дом Руссова – не единственный исторический объект, который разрушается. Эта печальная ситуация, по его словам, напрямую связана с тем, что эти здания находятся в частной собственности, город не имеет возможности непосредственно влиять на происходящие там процессы.



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