 
Информация к новости
  • Просмотров: 278
  • Дата: Вчера, 18:00
Вчера, 18:00

Лобовое столкновение с участием полицейского автомобиля произошло в Одессе

Категория: Новости


Лобовое столкновение с участием полицейского автомобиля произошло в Одессе

ДТП «имело место быть» сегодня днем на Николаевской дороге. Там в «Таврию» лоб в лоб врезался полицейский «Тойота-Приус».

Водитель «Таврии» получил серьезные травмы и в тяжелом состоянии госпитализирован.

По информации очевидцев, автомобиль «Таврия» поворачивал с переулка Векслера на зеленый сигнал светофора. И тут в него на полной скорости практически в лоб врезался полицейский «Приус». Который, опять-таки по сообщениям очевидцев, двигался без сирены и проблесковых маячков.

Проводится расследование.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 