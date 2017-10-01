Лобовое столкновение с участием полицейского автомобиля произошло в Одессе

ДТП «имело место быть» сегодня днем на Николаевской дороге. Там в «Таврию» лоб в лоб врезался полицейский «Тойота-Приус».

Водитель «Таврии» получил серьезные травмы и в тяжелом состоянии госпитализирован.

По информации очевидцев, автомобиль «Таврия» поворачивал с переулка Векслера на зеленый сигнал светофора. И тут в него на полной скорости практически в лоб врезался полицейский «Приус». Который, опять-таки по сообщениям очевидцев, двигался без сирены и проблесковых маячков.

Проводится расследование.