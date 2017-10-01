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  • Дата: Вчера, 19:00
Вчера, 19:00

Минздрав Украины: Решение закрыть школы и детсады для непривитых детей является радикальной мерой против вспышки заболеваемости

Категория: Новости

Минздрав Украины: Решение закрыть школы и детсады для непривитых детей является радикальной мерой против вспышки заболеваемости

Минздрав Украины наложил запрет на допуск детей, не имеющих прививок от кори, в учебные учреждения Одесской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях, сообщает сайт ведомства.

Такое решение было принято в ходе специального совещания с вице-премьером Кириленко, посвящённому вопросу заболеваемости корью в Украине.

Как известно, Одесская область входит в число лидеров по заболеваемости корью: с начала года в регионе заболели уже 389 детей. Ключевой причиной вспышки заболевания специалисты называют низкий уровень вакцинации населения, в особенности детей. При этом вакцины от кори имеются, однако пользоваться ими граждане не спешат. По всей видимости, решение закрыть школы и детсады для непривитых детей является своего рода радикальной мерой по исправлению ситуации.

Однако, дело в том, что украинское законодательство не даёт властям возможности запрещать непривитым детям посещать учебные учреждения. В связи с этим чиновники от образования в Одессе пока не знают, как исполнить распоряжение Минздрава, и ждут от ведомства соответствующих разъяснений.

Вместе с тем, в Одесской мэрии уверяют: недостатка в препаратах для прививания от кори нет, и обеспечить ими всех нуждающихся в городе готовы.

Ранее решение о недопуске к занятиям детей, не имеющих прививок от кори, уже самостоятельно приняли в Белгороде-Днестровском и Измаиле.

 



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