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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

Известный «Веревочный парк» в Старобазарном сквере «приказал долго жить»?

Категория: Новости


Известный «Веревочный парк» в Старобазарном сквере «приказал долго жить»?

Согласно распоряжению руководства города, одесские коммунальщики накануне приступили к демонтажу известного «Веревочного парка».

По мнению муниципалитета, этот аттракцион якобы травмоопасен для детей и подростков. И к тому же препятствует проведению реконструкции сквера.

К тому же выяснилось, что документы на него оформлены не как на аттракцион, а лишь как на объект торговли. Что уже само по себе является нарушением действующих правил.

Однако ряд так называемых «общественников» попытались отстоять «Веревочный парк» и помешать его сносу. В результате возник конфликт, в который пришлось вмешаться полицейским.

Впрочем, по имеющейся информации, в конечном итоге руководство управления торговли владельцами аттракциона достигнуто «мировое соглашение». По которому сами собственники обязуются демонтировать объект.

Позднее они рассчитывают оформить все необходимые разрешения и вновь «открыться» либо в отреставрированном Старобазарном сквере, либо в другом сквере или парке города.



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