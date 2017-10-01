Полиция таки нашла виновных в подрыве автомобиля возле штаба «РГБ»

Об этом со ссылкой на руководителя Национальной полиции Сергея Князева сообщает ИА «Телеграф».

По информации полицейского начальника исполнителей подрыва задержали при попытке уйти на неподконтрольные территории Донбасса в пункте пропуска Марьинка.

По данным Сергея Князева, подрывники получили взрывчатку по экспресс-почте. И вообще, по его словам, «в подготовке подрыва участвовали специально подготовленные представители России!»

В общем, полный успех!

Вот только полной уверенности в том, что задержанные истинными участниками инкриминируемого им преступления, у экспертов нет. Как, собственно и в том, имело ли место преступление как таковое.

Дело в том, что сама история со взрывом 24 июля на улице Жуковского осталось много вопросов.

Так, по результатам проведенной экспертизы, для взрыва автомобиля использовалось безоболочное взрывное устройство, эквивалентное 600 граммов тротила.

При этом событие инкриминировалось как покушение на лидера «РГБ» Марка Гордиенко. Просто взрывное устройство якобы сработало позже, чем он прошел мимо.

Однако подобный вид взрывного устройства, помимо незначительной мощности не имело поражающих элементов. И, следовательно, могло представлять определенную опасность только для человека, непосредственно находящегося в салоне автомобиля. А такая вероятность даже не обговаривалась.

Исходя из этого многие сделали вывод, что сам взрыв был, своего рода, постановочным актом, имевшим целью привлечь общественное внимание.