В Одессе планируется серийное строительство многоуровневых паркингов

Такую задачу поставил городской голова Геннадий Труханов.

Как отметил на совещании в горсовете директор департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Александра Илько, «…в Одессе, по меньшей мере четыреста пятьдесят тысяч автомобилей. И это без учета приезжих! А паркомест катастрофически не хватает!»

По словам чиновника, уже подготовлены семь площадок под строительство таких паркингов – на улицах Лазарева, Вильямса, Глушко, Лазарева, Тополевой, Бабеля и Водопроводном переулке.

Там планируется строительство нового жилья и поэтому проблема парковок будет очень актуальной.

Что же касается сроков строительства, то, как отметил Александр Илько, на постройку паркинга, рассчитанного на 500-1200 паркомест необходимо не более семи месяцев.