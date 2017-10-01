«Ушли элегии и стансы, но их настанут времена…»

28 сентября открывается III Международный литературный фестиваль. Фестивальная программа в этом году представляет собой многообещающую творческую палитру. Гостей форума ждут творческие вечера, круглые столы, литературные чтения, диспуты, презентации произведений современных писателей, выставки.

Участниками фестиваля станут писатели Германии, Австрии, Великобритании, Греции, Нидерландов, Румынии, Турции, Украины, России, Бразилии...

Свои произведения предложат: Петер Штефан Юнгк (США, Австрия), Михаэль Крюгер (Германия), Клемент Дженифер (Мексика), Петер Вебер (Швейцария), Войцех Кучок (Польша), Майте Карранца (Испания), Виктор Ерофеев, Маша Галина (Россия), Юрий Винничук, Марьяна Савка, Сергей Жадан. Одессу представят поэт Борис Херсонский и писатель, коллекционер и меценат Евгений Деменок. Последний откроет в рамках фестиваля уникальную выставку, посвященную творчеству и издательской деятельности художника и поэта-футуриста Давида Бурлюка, становление которого состоялось в нашем городе. На выставке будут представлены: оригинальные рукописи стихотворений Давида Бурлюка, его письма, рисунки, выпуски журнала «Color and Rhyme», который он издавал в США, а также ранние и редкие футуристические сборники из коллекций Евгения Деменка, Евгения Голубовского и Одесского литературного музея.

Кроме того, литературную Одессу ярко проиллюстрирует новый сборник рассказов «Пока Бог улыбается», изданный в этом году. В него вошли произведения семнадцати одесских писателей – участников литературной студии «Зеленая лампа».

Главная идея и цель Литфеста – познакомить читателей с новыми именами на международной литературной ниве. Ведь его организация принадлежит не одесситам, а немцу – директору Берлинского международного литературного фестиваля Ульриху Шрайберу и швейцарцу Хансу Рупрехту, организующим литфесты по всему миру. Свою задачу они видят в интеграции произведений одесских авторов в мировую литературу и знакомстве читателей с творчеством современных писателей.

А мы с помощью очередного литературного десанта сможем увидеть, услышать и познакомиться с теми авторами, за которыми, на взгляд организаторов форума, стоит будущее мировой литературы.

В этом году увеличено количество площадок Литературного фестиваля. Он будет проходить не только в Одесском литературном музее, но и в Одесском театре кукол и в Академии строительства и архитектуры. Ведь одна из заявленных тем для обсуждений и диспутов форума – это будущее Одессы, какой ее видят архитекторы и дизайнеры.