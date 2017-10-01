Два гения Одессы

С 4 по 7 октября уже в третий раз состоится Международный фестиваль скрипичного искусства «Золотые скрипки Одессы». Именитые музыканты из Канады, США, Великобритании, Швейцарии, Италии, Франции, Израиля, России и Австрии съезжаются в наш город, который на четыре дня превратится в центр мировой музыкальной культуры.

И это справедливо. Ведь Одесская музыкальная школа дала миру стольких выдающихся скрипачей и пианистов, что мало какой из городов может с ней соперничать. И лучшие музыканты мира, ученики мастеров скрипичной школы Одессы исполняют концерты и дают мастер-классы, отдавая дань своей альма-матер. Отдадим и мы должное двум ее великим сыновьям.

30 сентября – день рождения выдающегося скрипача и дирижера двадцатого века одессита Давида Ойстраха. А 30 ноября, тоже в Одессе, появился на свет выдающийся скрипичный педагог Петр Столярский. Эти два человека внесли огромный вклад в развитие мировой музыкальной культуры и сделали Одессу центром скрипичного искусства XX столетия.

Додя с Полицейской

Ойстраху было три с половиной года, когда отец принес в дом игрушечную скрипку, играя на которой будущий гений охотно воображал себя уличным музыкантом. Как он завидовал скрипачам, гармонистам, даже шарманщикам, часто навещавшим одесские дворы. А иногда малыш даже становился посреди двора, клал для вида какие-нибудь ноты и пиликал для своих однолеток. Самое сильное музыкальное впечатление детства Ойстраха – звучание симфонического оркестра. Отец музыканта – скромный служащий и любитель музыки, и мама – артистка хора Оперного театра – часто брали его на спектакли, приобщая к высокому искусству. Там, в оркестровой яме, куда его усаживала мать, на него и обратил внимание Петр Соломонович Столярский, игравший в оркестре на вторых скрипках и руководивший частной музыкальной школой. Он подметил незаурядный талант мальчика и предсказал ему большое будущее. И не ошибся.

Первую настоящую скрипку Давиду купили в пять лет, это была «восьмушка». В тот же год Ойстрах впервые выступил на ученическом вечере: ему как самому маленькому доверили открыть концерт.

«Школа имени мене»

Столярского ученики за глаза называли Пиней, но при виде его страшно робели. Петр Соломонович был невысокого роста, с длинными белыми волосами. Его очки с толстыми стеклами бликовали, скрывая глаза. Он был педагогом от Бога. Казалось, он успевал все: руководить школой и школьным симфоническим оркестром, быть его воспитателем и дирижером. У него был свой класс в консерватории и свой класс в школе, куда отбирались самые способные ученики. Еженедельно(!) в школе проходили публичные ученические концерты, и ни один ученик, начиная с крох-первоклассников и кончая выпускниками, не мог выступить прежде, чем их не прослушает Столярский. У него был особый дар предвидения талантов. Казалось, он был способен превращать детей в лауреатов, как царь Мидас превращал все в золото – одним своим прикосновением.

Школа Столярского сложилась еще в начале ХХ века, значительно раньше, чем она реально была открыта в 1933 году. Частное учебное заведение, которым руководил Петр Соломонович, находилось вначале в доме на углу улиц Преображенской и Островидова. И только после блестящей победы учеников Петра Соломоновича на Международном конкурсе, обусловившей высокий имидж школы, ей было предоставлено просторное здание неподалеку от Сабанеева моста. Школа «Именимене». Фабрика талантов.

Одесситу не нужно было объяснять, о какой школе шла речь. Понятное дело, профессора Столярского. И никого в те годы не смущало, что школа носит имя живого, полного энергии и сил человека.

Бытует легенда, что выдающийся педагог, не знавший, как справиться с длинным названием руководимой им школы, сообщал домашним без затей «Иду в школу имени мене». Было ли так на самом деле, значения не имеет, ведь мифы порой достоверней и долговечней фактов. А Одесса знала, что великий Столярский выражается именно таким образом.

Из Одессы – в большое плавание

Давид Ойстрах учился у Столярского азам игры на скрипке, Петр Соломонович пестовал своего любимого ученика и в Музыкально-драматическом институте имени Бетховена, как в те годы называлась Музыкальная академия. Столярский прозрел в Ойстрахе гения, хотя, как признавался сам Ойстрах, в детстве он не считался вундеркиндом. Будущий выдающийся скрипач был шаловливым подвижным ребенком и не всегда отдавал должное занятиям. И понадобился огромный талант Учителя, чтобы всю эту энергию направить в нужное русло и получить тот феномен, имя которому – Давид Ойстрах.

В пятнадцать лет, в 1923 году, он принял участие в юбилейном вечере в честь 25-летия педагогической деятельности П.Столярского, исполнив впервые с оркестром ля-минорный концерт Баха. А через год состоялся первый сольный концерт скрипача, положивший начало его исполнительской деятельности, длившейся полвека.

Давид Федорович овладел и умением играть на альте. На нем он исполнил сонату А.Рубинштейна на выпускном экзамене в Муздрамине, который блестяще окончил весной 1926 года. А спустя два года музыкант отправился в Москву, начав восхождение к мировой славе, покорение музыкальных вершин. Масштабы личности Ойстраха были настолько велики, что он вдохновлял композиторов. Ему посвящал концерты Д.Шостакович, С. Прокофьев, А.Хачатурян...

Вот как отзывалась американская пресса на выступление Ойстраха в Нью-Йорке в 1955 году: «После концерта Давида Ойстраха можно прийти к заключению, что он – самый лучший исполнитель на скрипке, появившийся в нашу эпоху…»

Из одесского гнезда – школы Столярского – вылетело много великих музыкантов, снискавших мировую славу – Натан Мильштейн, Эмиль и Елизавета Гилельсы, Наум Бронфман, Давид Ойстрах, Вениамин Мордкович… Но и те, кто не стали лауреатами или известными профессорами, выросли в надежных профессионалов, служивших и продолжающих служить отечественной и мировой музыкальной культуре. Лишь спустя годы по образцу одесской школы были организованы школы-десятилетки для музыкально одаренных детей при других консерваториях.

Школа Столярского и сегодня пестует таланты. А на доме по улице Бунина, где родился Давид Ойстрах, и на доме по улице Пушкинской, где жил Петр Столярский, установлены мемориальные доски.

Время, вперед!

И, возвращаясь к «Золотым скрипкам Одессы», выступления которых с таким нетерпением ждут меломаны Одессы. Зрителей на этот раз ожидает уникальный концерт, на котором прозвучат мелодии и фантазии на темы мировых музыкальных шедевров — опер и мюзиклов. Также можно будет увидеть шоу «Призрак скрипки в опере», в нем выступят лучшие исполнители оперных арий, которые прозвучат в скрипичных фантазиях. И где же еще можно будет увидеть одновременно на одной сцене профессоров и участников самых престижных международных музыкальных фестивалей — Сергея Кравченко, Захария Зорина, Павла Верникова, Светлану Макарову?… А в гала-концерте, который состоится в последний день фестиваля, в сопровождении симфонического оркестра одесской оперы прозвучат популярные оперные арии и партии из мюзиклов, которые сразу же повторятся в виртуозных вариациях великих скрипачей прошлого.