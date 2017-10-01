…Тогда мы идем к вам

Кто из нас хоть изредка не сталкивается с налоговыми инспекторами и не нуждается в услугах Фискальной службы? Ну разве что дети малые, у которых все это еще впереди. А азбука жизни такова: есть доходы – есть налоги. И на этой четкой взаимосвязи строится жизнедеятельность любого современного государства.

Сегодня налоговая - больше сервисная, нежели контрольная служба, которая призвана разрешать в короткие сроки все наши спорные или сложные вопросы.

С этой целью пять лет назад в Одесской области на базе Фискальной службы Украины были открыты двадцать два Центра обслуживания плательщиков – четыре в Одессе, по числу районов, остальные – на периферии.

Составить справку о доходах, подать заявление на регистрацию собственного предприятия, получить консультацию по упрощенной системе налогообложения – теперь все это можно сделать без проблем, затратив на то минимум времени.

Для наглядности отправимся в сердце крупнейшего района Одессы, на улицу Заболотного, где находится Государственная налоговая инспекция в Суворовском районе.

В двух просторных красивых залах – рабочее оживление, инспекторы ведут прием посетителей. А новичков, которые еще не вполне освоились и не уверены, в какое именно окно им следует обращаться, встречает модератор. Этот опытный сотрудник Центра готов оказать любую информационную и законодательную помощь плательщикам налогов. Здесь же в центре зала к услугам посетителей – компьютеры с проводным Интернетом, для получения необходимой информации.

Я разговорилась с одной из посетительниц Центра обслуживания плательщиков. Людмила Антонова здесь частый гость, и ей было чем поделиться.

– Я – бухгалтер и по роду своей деятельности часто обращаюсь в Центр обслуживания плательщиков Суворовской налоговой инспекции – для регистрации предпринимателей, получения выписок, декларации доходов. И неоднократно являлась свидетелем, как инспекторы Центра терпеливо разъясняют людям налогообложения, помогают заполнить необходимые бумаги, оформить документы.

Если вдруг обнаруживается какая-то ошибка, то приемщицы отчетов тут же подскажут, помогут исправить. Что касается вопросов НДС, то тут даже у меня, бухгалтера со стажем, возникают вопросы. Ведь сложно успеть за всеми изменениями в законодательстве. А здесь – компетентные специалисты, все разъяснят и подскажут. Обращалась я и по поводу подачи документов для налогообложения недвижимого имущества. У меня возникло много вопросов. А отсюда вышла со светлой головой. Девочки меня проконсультировали, и я все правильно оплатила. Так же быстро тут можно выяснить и решить на месте вопросы, связанные с недоплатой или переплатой. Стало работать намного проще и оперативней,– рассказала Людмила Ивановна.

Кто-то может подумать: ну, все это лирика, эмоции. Но вот несколько сухих цифр, которые наглядно свидетельствуют об эффективности работы Центра. Только с начала нынешнего года сюда за получением административных услуг обратились около 25 тысяч человек. Из них 3500 человек – за получением карточек плательщика налогов - идентификационного кода.

Если же суммировать работу всех двадцати двух центров Одесской области, то они предоставляют 18 тысяч услуг ежемесячно. Согласитесь, цифры впечатляют.

– Услуги по регистрации плательщиков единого налога, предоставление справок о доходах физическим лицам, предпринимателям, которые зарегистрированы на территории Суворовского района как субъекты предпринимательской деятельности – лишь неполный перечень предоставляемых нами услуг,– подчеркнула исполняющая обязанности начальника ГНИ в Суворовском районе г.Одессы Ирина Пустовая.

– Задача Центров обслуживания плательщиков – обеспечить комфортные условия для обслуживания как физических, так и юридических лиц.

Но наши клиенты – это, прежде всего физические лица, поскольку юридические лица, предприятия, организации, в основном перешли на предоставление отчетности и получение административных услуг в электронном виде. И мы стремимся, чтобы нашим клиентам у нас было максимально удобно.

Вот с этой целью с июля этого года заработал – внимание!– Мобильный центр обслуживания плательщиков ГУ ГФС в Одесской области. Для работающего человека непросто выкроить даже час на решение налоговых вопросов. Еще больше времени занимает дорога, зачастую с пробками. Выход нашелся. Новый передвижной центр в Одессе, кстати, единственный в Украине, минимизирует все эти неудобства. Одесское ноу-хау пришлось по душе жителям региона. Работает новый Мобильный центр в наиболее массовых общественных местах, в основном, на рынках.

Я сама была свидетелем, как ведется работа Мобильного центра на рынке «Северный» Суворовского района. С виду – закрытый микроавтобус, окрашенный в ярко-синий цвет. А внутри – вполне себе офис с двумя окнами приема. Там работают улыбчивые инспекторы. У каждой – персональный компьютер с Wi-Fi. Практически без отрыва от работы каждый желающий может получить консультацию по налогам, подать заявку на получение административных услуг Фискальной службы, ознакомиться с сервисом ДФС, с новостями Налогового законодательства. Удобно. Мобильно.

Только за два летних месяца Мобильный центр осуществил тридцать девять выездов.

Мобильный центр работает по четко установленному графику, который можно найти на сайте Фискальной службы в Одесской области. Я заглянула на эту страничку в интернете: районы Одессы, города Черноморск, Южный, поселки городского типа Лиманское, Березовка, Великомихайловка… Завидный охват населения. Выдача справок, сдача отчетности, практическая помощь на местах и консультации – на колесах. Насколько быстро и удобно можно решить теперь любой вопрос по налогам, не тратя на это время и нервы, теперь может убедиться каждый обратившийся в Мобильный центр обслуживания плательщиков ГУ ГФС в Одесской области.