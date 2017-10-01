Кого напугали учения «Запад» и что ожидает Украинский Восток?

Стратегические учения «Запад 2017» довели до словесной лихорадки как некоторые круги в Украине, так и «любих друзив» Киева в Прибалтике и Польше. Недавно в Киеве был Президент Беларуси Александр Лукашенко и заверил, что с белорусской земли агрессии на Украину не будет. Но, видимо, ему не поверили. И даже начали минировать участок местности поблизости Чернигова. А самые ярые патриоты численностью около 200 человек организовали круглосуточное дежурство на кордоне с намерением во что бы то ни стало задержать агрессора. Министр обороны Польши даже напугал всех сообщением, что на этих учениях планируется ядерный удар. Словом, была настоящая паника. Сразу вспомнился случай, когда один из американских высоких чинов с криком: «Русские идут» выбросился из окна небоскреба. Ходом учений «Запад 2017» нас то и дело пугал секретарь Национального совета безопасности и обороны Александр Турчинов, который, по сути сдал россиянам Крым.

Стратегические учения «Запад 2017» завершились. Десятки военных атташе и около двухсот корреспондентов средств массовой информации со всего мира засвидетельствовали, что маневры прошли в максимально открытой и благожелательной обстановке. На них побывали даже представители НАТО и послы ряда стран. Российская Федерация выполнила пуск баллистической ракеты на своей территории, однако заряд ее был не ядерным, а условным. Так что опасения министра обороны Польши не подтвердились.

Теперь можно задаваться вопросом: кому нужна была вся эта истерия страха. Напрасными оказались и опасения на предмет того, что под боком у Украины создается ударный кулак. Можно допустить, что подобные инсинуации распространял беглый оппозиционер и неудачливый кандидат в Президенты Беларуси Зенон Позняк. А ему охотно вторили должностные лица стран Балтии и Польши. Но если уж говорить правду, то мощная белорусская армия числом 75 тысяч человек и вооруженная современной техникой и без того давно присутствует вблизи кордонов Украины, что однако не мешало встречам украинского и белорусского Президентов, осуществлению взаимовыгодной торговли. Эксперты сходятся во мнении, что весь этот ажиотаж вокруг учений «Запад 2017» был выгоден прежде всего торговцам вооружением, выбивающим у своих правительств дополнительные ассигнования. Но при этом в тех же США и НАТО предпочитают не вспоминать, что в аналогичные сроки на территории Польши проходили учения Североатлантического альянса. И на территории Польши и Прибалтики были переброшены войска и техника.

Не секрет, что США, Франция и Германия наряду с Россией занимают ведущие позиции в производстве и продаже оружия. Но Североатлантический альянс явно не хотел бы продвижения на рынок оружия других стран, в частности Беларуси. На стратегических учениях «Запад 2017» она продемонстрировала многие современные разработки, включая систему залпового огня «Полонез» и мобильные пункты управления войсками. Создается впечатление, что наши «очильники» наряду с коллегами из Польши, Литвы, Латвии, Эстонии неспроста кричали о растущей военной угрозе. Президент США Дональд Трамп принудил прибалтов и поляков раскошелиться на военные расходы, увеличив их до 2-3% ВВП. Украина на 2018 год тоже должна принять государственный бюджет, в котором на оборону закладывается 5% ВВП. Но все равно расходная часть бюджета предусматривает значительные ассигнования не только на оборону, но и на Национальную гвардию и Национальную полицию. Вполне очевидно, что у нас строится полицейское государство. Однако люди нужны прежде всего в окопах, а не в полиции и в прокуратуре, которым добавлены значительные средства на зарплату. При представлении проекта государственного бюджета Украины на 2018 год не прозвучало запроса на продолжение строительства «Европейского вала», начатого Арсением Яценюком. Недавно так называемая стена оказалась под пристальным вниманием антикоррупционных органов. И несколько так называемых строителей уже арестованы за миллионные хищения. А сама «стена» зияет дырами и по заключению народных депутатов, посетивших этот объект, не в состоянии препятствовать агрессору.

Пугая общественность стратегическими учениями «Запад 2017», наши «очильники» до сих пор не решили, что будет с украинским Востоком. С одной стороны, говорят о выполнении Минских соглашений и от этого даже зависят наложенные на РФ экономические санкции. А с другой стороны, Президент Петр Порошенко оговаривал с Дональдом Трампом и Генеральным секретарем ООН проект ввода на Донбасс миссии голубых касок. Резолюции на сей счет подали в ООН как Украина, так и Российская Федерация. Различие в том, что Москва считает, что миротворцы нужны для охраны миссии ОБСЕ и должны располагаться на линии соприкосновения сторон конфликта. А Петр Порошенко настаивает на размещении миротворцев на всей территории военного конфликта, включая украинско-российскую границу.

В Нью-Йорке Петр Порошенко получил известие о том, что сенат США уже одобрил выделение Украине 500 миллионов долларов на поддержку вооруженных сил. Пока не ясно, выделят ли США Украине летальное оружие. Во всяком случае, Порошенко сказал, что у нас теперь имеются и свои современные противотанковые ракеты. И куда важнее для нас поставки средств контрбатарейной борьбы и современной связи. Вполне возможно, что Дональд Трамп согласится на предложение сената и даст добро на поставки в Украину оборонительных вооружений. Однако в любом случае конфликт не утихнет до тех пор, пока не перестанет быть выгодным обеим сторонам в плане обогащения. Наши оружейники еще со времен Кучмы наловчились делать деньги на продаже оружия. Достаточно вспомнить, как по распоряжению Леонида Даниловича был снят с вооружения даже комплекс «С 300» и продан грузинам. После было еще несколько подобных скандалов. Весьма туманна и история происхождения баллистической ракеты, которую запускает Северная Корея, якобы ракета имеет украинскую начинку. Наши ракетчики, конечно же, опровергают это предположение. Однако, зная наш концерн «Укроборонпром», можно ожидать чего угодно. Его куратору от Верховной Рады народному депутату Сергею Пашинскому на днях возвратили наградной пистолет «Глог», из которого народный избранник подстрелил безоружного крестьянина Вячеслава Химкуса. А выдал это оружие Пашинскому ни кто иной, как министр внутренних дел Арсен Аваков. Теперь он в числе тех, кто ратует за полное освобождение Донбасса. В свою очередь, Петр Порошенко на форуме «Ялтинская Стратегия» заявил, что проблемы Донбасса будут решаться политико-дипломатическим путем. И уже предпринял необходимые меры в ООН. Но с наибольшей вероятностью на Востоке нашей страны перестанут стрелять после достижения консенсуса в Совете Безопасности ООН, где правом вето обладают США и Россия. А Китай скорее всего займет нейтральную позицию. Если же говорить о будущем Донбасса, то оно будет зависеть от реинтеграции этого региона в Украину. А стало быть, и от успеха проведения в нашей стране магистральных реформ.