Наши дорогие супермаркеты: черный сыр и «товары будущего»

Время от времени в СМИ появляются материалы на «вечную» тему — как, выражаясь языком Аркадия Райкина, «дурят нашего брата» в супермаркетах. И про замороженную рыбу пишут, которую потом размораживаешь, и сразу понимаешь, что деньги заплатил не за рыбку а за толстый-толстый слой… льда. Журналисты напоминают горожанам о том, что необходимо внимательно читать информацию на товаре о сроках годности, о чеках, которые нужно беречь, как зеницу ока. Никогда ведь точно не знаешь, что окажется в той или иной упаковке, а без чека ваш товар назад не примут. А еще рассказывают о защите прав потребителя: дают советы, куда и как обращаться с жалобой.

А жалобы, тем временем, увеличиваются и увеличиваются. Ну вот, к примеру, один из самых свежих примеров: купила одесситка знаменитый плавленый сырок «Дружба» в количестве трех штучек, принесла домой, упаковочку сняла и обалдела: во-первых, раздался такой запах, что впору было противогаз надевать, во-вторых, сам сырок был наполовину черным. Нет, это вовсе не новый рецепт «Дружбы», это он банально от старости почернел.

Деньги за сыр покупательнице в супермаркете вернули, правда, издевательски поинтересовались: «А что вы хотите за четыре гривны?». В самом деле, что покупательница хотела? Свежий плавленый сырок, вероятно…

Жалобную книгу ей не дали, перед женщиной никто не извинился. Ну и что делать бедному покупателю? Торопиться с сырками к защитникам прав потребителей? Но ей ведь вернули деньги!

Так вот, теперь, когда все вооружены компами и гаджетами, пожалуй, можно в таких случаях излить душу, обратившись в группу на Фейсбуке, которая именуется «Черный список. Одесса». Кстати, не только пожаловаться, но и фото приложить с товарами, которые выглядят, как новые супермаркетовские «чудеса».

«Черный список. Одесса» — это список заведений, мест, различных компаний, СПД, магазинов с некачественными товарами, с грубыми продавцами, тараканами и прочими «радостями». Увлекательнейшее чтиво, хочу я вам сказать. Сразу расширяет кругозор, честное слово. Вот вам только несколько (из самых новых) покупочек в наших магазинах, от которых волосы встают дыбом.

Ну вот, к примеру, трубочки с яблоком, с прекрасным сроком годности, которые одесситка прибрела в одном из наших известных супермаркетов.

«Всегда беру там трубочки с яблоком. Все было супер до сегодняшнего дня. И вдруг в середине трубочки — плесень! Пролежали точно дня 4, а то и больше», — жалуется одесситка, прикладывая к своему рассказу фото этих самых трубочек с плесенью.

Дальше — больше. Другая одесситка пишет о том, что приобрела себе к чайку кондитерские изделия (печенье) с новым ингредиентом внутри, а именно — сигаретным бычком.

А вот другой одессит решил побаловать себя вкусненьким, не поскупился и приобрел в супермаркете вяленого окуня. Распаковал дома рыбку, а в ней…

«Вяленый окунь был полон паразитов. В мясе множество скрученных колечками червей», — пишет одессит и прикладывает фото, на которое слабонервным лучше не смотреть.

Другой одессит заснял момент, как к ресторану в центре города доставляют мидии. Знаете, в чем? Не поверите: в мешках, на которых написано: «Карбамид». Другой упаковки для морепродукта не отыскалось? Или мидии в остатках карбамида лучше сохраняются?

И еще. Одно из самых распространенных явлений, на которые жалуются одесситы — это продажа в супермаркетах товаров «будущего».

«Купила колбасу «будущего»: приобрела ее 14.09.17, а на упаковке дата изготовления — 15.09.17», — поражается увиденному одесситка.

Другие ей вторят: молочные и другие продукты можно приобрести в наших магазинах с любой датой изготовления. Покупаете 15-го, а дата выпуска товара обозначены 20-м числом. То есть, если верить написанному, то этот товар еще не существует в природе.

Вас же учат следить за сроком годности, вот и следите. Товар, который у вас в руках, таким образом становится не просто свежим, а сверхсвежим. Он из будущего! Ну а то, что, он, вполне вероятно, уже попахивает «не так», так это вам только показалось. Написано, что его изготовят только через два-три дня? Значит, так оно и есть!

Приятного аппетита!