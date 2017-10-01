всетакиподписал

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон № 2145-VІІІ «Об образовании», принятый Верховной Радой 5 сентября. Об этом 25 сентября сообщила пресс-служба главы государства.

«Это одна из главных реформ, потому что ни от одной другой реформы будущее страны не зависит так, как от образовательной», — цитирует ведомство слова Порошенко.

Президент подчеркнул, что закон уравнивает возможности всех выпускников, потому что гарантирует им, независимо от национальности, высокий уровень владения государственным языком — а это, в свою очередь, необходимо для успешной карьеры в Украине.

Не владение знаниями, порожденными достижениями современной науки, а высокий уровень владения государственным языком, вот оказывается, что необходимо для успешной карьеры в Украине. В стране, в которой методично убивается фундаментальная наука, унаследованная от «совка», может, действительно, больше и не надо…

Сейчас в украинской школе 22 обязательных предмета. Предлагается оставить девять – за счет создания интегральных курсов. В частности, это будут курсы «природа и человек», «человек и мир», «словесность» и «математика». По мнению научной и педагогической общественности, это дичь. Так, например, в письме Национальной академии наук Украины указывается, что «внедрение этих новшеств повлечет за собой массовые увольнения школьных учителей естественных дисциплин» и приведет к «полной деградации кадрового потенциала образовательной сферы». На самом деле, это касается и гуманитарных дисциплин тоже. Так, из школьного курса пропадает «зарубежная литература», в рамках которой изучались и русские классики (в переводе, нередко «идеологическом», на украинский язык).

Журналист и общественный деятель Елена Бондаренко (в прошлом – депутат Рады) написала у себя в Фейсбуке: «Антиукраинская Верховная рада приняла новый закон об образовании. Ликвидируют русский язык как язык преподавания во ВСЕХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ШКОЛАХ И КЛАССАХ с 5-го класса... Украинским толстосумам наплевать: их дети учатся либо в частных платных школах здесь, либо за рубежом. Они себе купили право на язык. А что делать большинству русскоязычных украинцев? Раскол в обществе глубже. Грядет затяжная партизанская война родителей за права наших детей.

В связи с принятием дискриминационного закона "Об образовании" может возникнуть свой украинский "список Магницкого". Там, в других странах, вдруг возникнет длинный перечень персон нон-грата.

В него могут войти 255 народных депутатов, которые проголосовали - сознательно и вопреки воле народа - за дискриминацию украинских граждан по языковому принципу».

О перспективах реформы

В действительности вероятность реализации реформы именно в этом виде невысока.

Директор одной из национальных школ на условиях анонимности высказал мнение, что для проведения столь масштабной реформы у министерства просто не хватит ресурсов. Во всяком случае, большая часть реформ не была реализована именно по причине неспособности их подготовить, реализовать и проконтролировать.

Вторая проблема – сугубо финансовая. На заседании кабмина летом премьер и министр финансов заявили, что сумма расходов на проведение реформы (87 млрд гривен на протяжении шести лет) чрезмерна и у государства нет возможностей ее финансировать. В бюджете на текущий год на нужды образования выделено 42 млрд гривен и дополнение этой суммы на 14,5 млрд выглядит более чем существенным.

Третья проблема – юридическая. Украинизаторский пыл парламентариев вступает в противоречие с законом об основах государственной языковой политики (в 2014 году Рада проголосовала за его отмену, но подпись Президента так и не была поставлена, так что формально он действует) и со статьей 53 конституции Украины, гарантирующей право на получение образования на языках национальных меньшинств.