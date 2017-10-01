Ожидается очередь. Электронная

В медучреждениях города скоро будет внедрена… очередь. Пугаться не стоит: речь идет о внедрении в поликлиниках Одессы электронной системы. Как выяснилось, такая программа работает уже в пяти областях Украины.

Что приятно, разработчики готовы предоставить саму программу городу бесплатно. А вот закупить компьютеры для установки в регистратурах, подключить их к Интернету, обучить регистраторов основам работы с новым комплексом и открыть соответствующий колл-центр придется городу.

В чем же суть новой системы? Она включает создание электронного реестра, электронную запись к врачу и создание электронных карт (истории болезни или, выражаясь языком не столь давнего прошлого, «карточки»)

Пилотный проект новой системы уже запущен в Городской детской поликлинике №6 и Центре первичной медико-санитарной помощи №14.

Как было недавно озвучено в мэрии, апробация проекта там проходит успешно, тем более, у врачей теперь уходит гораздо меньше времени на заполнение медицинских карт и другой документации.

Итак, в скором будущем пациенты будут изучать графики приема врачей онлайн, таким же образом одесситы будут и записываться на прием к доктору.

И пусть народ не пугается, особенно пожилые люди, которые не на «ты» с компьютером. Во-первых, это дело будущего, во-вторых, это пока всего лишь альтернатива «классического» посещения поликлиники. Там, где этот проект будет внедряться, записаться к врачу можно несколькими способами — через Интернет, через регистратуру или непосредственно у врача.

В Киеве, где эта система уже внедрена, к ней пока подключились 123 тысячи пользователей и 34 поликлиники. Что в Одессе?

В Городской детской поликлинике №6 за двенадцать дней через эту систему 3241 раз одесситы записались на прием, из них 26% — через телефон, 24% — через терминал, 8% — через регистратуру, 16% — при помощи компьютера. Таким образом, удалось разгрузить регистратуру на 92%.

Для всех способов записи задействовано единое расписание. Если пациент записался в определенное время, то оно за ним забронировано. Рабочее время врача предполагается разделить на две части — для электронного бронирования и для традиционной очереди. Важная деталь: при новой системе у больных, как нам обещают, появится возможность взаимодействия онлайн сразу с несколькими медучреждениями и, что немаловажно, городскими аптеками.