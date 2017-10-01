Одной из причин того, что пожар в Виктории не удалось быстро потушить, стал неправильно спроектированный пожарный колодец

По словам городского головы Геннадия Труханова, «…гидрант рассчитан на глубину максимум четырех метров, а глубина колодца насчитывала более десяти метров». При этом объем этого колодца составил не 50-60 кубометров, как это положено, а более 100 «кубов».

Зачем был создан такой громадный колодец, по мнению мэра, еще нужно разобраться. Но именно по этой причине положенный объем воды остался буквально на дне, а гидрант до нее просто «не дотянулся».

Поэтому мэр поручил учесть этот трагический опыт при проверке противопожарных водоемов в учебных и медицинских учреждениях.