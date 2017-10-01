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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

На прошлой неделе в Одессе на свет появились 186 малышей

Категория: Новости

На прошлой неделе в Одессе на свет появились 186 малышей

С 25 сентября по 2 октября в городских роддомах Одессы родились 186 новорождённых, включая две двойни.

Как сообщили в городском департаменте здравоохранения, численное превосходство одержали маленькие одесситки: 95 девочек, что на 21 человека больше, чем на предыдущей неделе. Также за неделю родился 91 мальчик.

«По числу принятых родов лидировал городской роддом №7, где появились на свет 55 малышей», — отмечают в горздраве.

В настоящее время приём беременных и рожениц в Одессе проводят четыре роддома из пяти: №1, №2, №5 и №7 (в роддоме №4 с 18 сентября и в течение месяца будут проводиться ежегодные плановые работы — косметический ремонт и дезинфекция).



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