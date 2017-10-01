Венгрия и Румыния выступают единым фронтом против закона Украины «Об образовании»

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия и Румыния вместе выступают против нового закона Украины «Об образовании», сообщает «КП.ua»

Об этом Сийярто сказал после встречи с главой МИД Румынии Теодором Мелешкану в румынском городе Клуже.

По его словам, Венгрия заинтересована в создании и сохранении стратегического контакта с Румынией в этом вопросе.

Министр отметил, что в Украине живёт более полумиллиона венгров и румын, а принятие закона об образовании в Украине сужает культурно–образовательные возможности нацменьшинств. Он также подчеркнул, что закон об образовании противоречит соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС. Министр назвал принятие закона «ударом в спину».