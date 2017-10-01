Антон Геращенко заявил о длительном конфликте между Порошенко и Аваковым

Конфликт между президентом Украины Петром Порошенко и министром внутренних дел Арсеном Аваковым существует с момента избрания главы государства, утверждает советник Авакова и народный депутат Украины Антон Геращенко (фракция «Народный фронт»).

Отвечая на вопрос ведущего программы «Свобода слова» телеканала ICTV в ночь с понедельника на вторник, существует ли конфликт между Порошенко и Аваковым, народный депутат сказал: «Да, с первого же дня избрания президентом Украины Петра Порошенко».

Народный депутат считает, что основа конфликта – «в разном подходе к вопросам обеспечения безопасности и проведения криминальных расследований».

«Президент хотел сконцентрировать всю власть над правоохранительными органами в своих руках. "Народный фронт" и я лично, и Арсен Аваков считаем, что это очень опасный прецедент. Мы уже видели предыдущего президента Виктора Януковича – у него был полный контроль над силовыми структурами в стране, и вы помните, к чему это привело», - заявил он.