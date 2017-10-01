В Одессе снимают художественное кино

В Национальном университете «Одесская юридическая академия» прошли съемки украинского художественного фильма. На протяжении дня учебный корпус служил съемочной площадкой для одной из сцен фильма, которая показывает жизнь молодых людей. В актерский состав вошли студенты Международного гуманитарного университета, а также профессиональные актеры.

«Внимание! Камера! Мотор!». Такие слова сегодня были слышны в Национальном университете «Одесская юридическая академия», где проходили съемки украинского художественного фильма. Главный корпус университета был задействован, как место обучения главных героинь сцены, которые решили прогуляться после учебного дня. Режиссер фильма говорит – локация полностью соответствует задумке сцены.

Это серийная мелодрама, которая будет транслироваться на телевизионных каналах. В 4-х серийном фильме будет масса интриг, ведь это любовная история. Сейчас мы снимаем одну из сцен, которая будет проходить на территории Национального университета «Одесская юридическая академия». Огромное спасибо Сергею Кивалову, что он поддержал наш проект и предоставил такую замечательную площадку для съемок. — говорит режиссёр фильма Виктор Кустов.

Актерский состав включил как профессиональных актеров, так и студентов Международного гуманитарного университета, которые обучаются на кафедре кино и телевидения. Среди молодых людей – будущие кино- и телеоператоры, дикторы-ведущие телепрограмм, режиссеры и звукорежиссеры. В МГУ осуществляют подготовку уникальных специалистов на юге Украины в области аудиовизуального искусства и производства. Для них такое сочетание учебного процесса с практикой является бесценным опытом.

Конкретно моя специальность связана с режиссурой. И вот сегодня я пришла на данное мероприятие, чтобы получить грандиозный опыт. Для меня это шанс посмотреть на технику, съемочный процесс и все, что происходит в большом кино. — рассказала студентка Международного гуманитарного университета Диана Рожкова.

В фильме принимают участие актеры Русского и Украинского театров. Также специально для съемок сериала приехали актеры из-за рубежа. Отметим, что это уже пятая художественная картина, съёмки которой проходят при поддержке народного депутата Украины Сергея Кивалова. В частности, короткометражный фильм «Сок граната», одесских режиссеров Андраника Давтяна и Романа Волчака принимал участие в более чем 30 международных конкурсах и представлен на 69-м Международном Каннском кинофестивале. А документальный фильм о нашем городе «Одесса как она есть. Люди - События» завоевал множество премий на международных кинофестивалях в Италии, Бразилии, Австралии и Армении.