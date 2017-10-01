Центр города без тепла не останется!

Такое обещание дал губернатор Максим Степанов.

По его словам, обращение в «Нефтегаз» по поводу выделения газа для ТЭЦ уже отправлено. Так же подана апелляция, касающаяся откладывания процесса ликвидации обанкротившейся одесской ТЭЦ.

По убеждению главы региона, это городской власти необходимо было сделать гораздо раньше. Тогда возникла бы ситуация, при которой весь центр города рисковал остаться без отопления.

Напомним, что такая ситуация сложилась в результате процесса ликвидации предприятия Одесская ТЭЦ. Которая, собственно, и обеспечивала отопление почти всей центральной части Одессы.

Отметим, что муниципалитет пытался решить вопрос с обеспечением работы ТЭЦ на протяжении, по меньшей мере, десяти лет. Однако государство упорно не давало согласия на переход объекта в коммунальную собственность. А без этого вкладывать средства в реконструкцию ТЭЦ инвесторы не желали.