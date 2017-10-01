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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

Более половины объектов в Одесской области не оборудованы даже примитивными системами противопожарной безопасности

Категория: Новости


Более половины объектов в Одесской области не оборудованы даже примитивными системами противопожарной безопасности

Такое заявление сделал в ходе встречи с журналистами губернатор области Максим Степанов.

Про его словам, такая ситуация во многом стала следствием принятого еще несколько лет назад моратория на проведение проверок. Свою роль сыграло так же и исключение представителей ГСЧС из комиссий по приему в эксплуатацию объектов недвижимости.

Правда, по словам губернатора, у него есть информация, что эти правила будут отменены.

Напомним, что о «политической ответственности руководства страны за пожары в объектах массового скопления людей, произошедшие в нынешнем году в Одессе, накануне говорил и городской голова Одессы Геннадий Труханов.

 



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