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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

Во всех городских школах и дошкольных учреждениях начаты комплексные проверки мер противопожарной безопасности

Категория: Новости


Во всех городских школах и дошкольных учреждениях начаты комплексные проверки мер противопожарной безопасности

С начала недели приступила к работе специальная рабочая группа, в задачу которой входит проверка систем  противопожарной безопасности одесских школ и дошкольных учреждений.

Руководит «группой товарищей» вице-мэр Андрей Котляр.

Согласно принятому муниципалитетом решению, работа комиссии продлиться до середины декабря, после чего будет подготовлен специальный отчет.

Отметим, что, по имеющейся неофициальной информации, во многих школах  принимаются экстренные меры по срочной закупке песка и огнетушителей.

 



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