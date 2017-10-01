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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

В Одессе иномарка не разминулась с трамваем

Категория: Новости


В Одессе иномарка не разминулась с трамваем

Столкновение произошло накануне на площади Деревянко.
Там двигавшийся по улице Филатова «Мерседес» столкнулся с трамваем 10-го маршрута.
К счастью, скорость трамвая была невелика, поэтому, по информации ГУНП, жертв и пострадавших нет.
В результате происшествия движение по улице Филатова более часа было крайне затруднено.
Проводится расследование.
Отметим, что по неофициальной информации, виновником столкновения стал водитель «Мерседеса», который не предоставил права преимущественного проезда трамваю, в следствие чего трамвай врезался автомобилю в бок.

 



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