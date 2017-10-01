В Одессе иномарка не разминулась с трамваем

Столкновение произошло накануне на площади Деревянко.

Там двигавшийся по улице Филатова «Мерседес» столкнулся с трамваем 10-го маршрута.

К счастью, скорость трамвая была невелика, поэтому, по информации ГУНП, жертв и пострадавших нет.

В результате происшествия движение по улице Филатова более часа было крайне затруднено.

Проводится расследование.

Отметим, что по неофициальной информации, виновником столкновения стал водитель «Мерседеса», который не предоставил права преимущественного проезда трамваю, в следствие чего трамвай врезался автомобилю в бок.