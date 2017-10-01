Бывшему вице-мэру Одессы объявлено о подозрении в связи с трагедией в «Виктории»

По информации Прокурора области Олега Жученко , о подозрении в совершении преступления в связи с трагедией в лагере «Виктория» объявлено бывшему заместителю мэра по гуманитарным вопросам Зинаиде Цвиринько.

Как выяснилось, ее обвиняют по статье 367 УК Украины (служебная халатность).

По мнению прокуратуры, чиновник знала о том, что объекты лагеря не поставлены на баланс и там отключена противопожарная сигнализация, но тем не менее позволила лагерю функционировать!»

По имеющейся информации, обвинение будет настаивать на том, чтобы экс-чиновнице была определена максимально возможная по такой статье мера пресечения в виде домашнего ареста.

Отметим, что Олег Жученко прямо заявил, что Зинаида Цвиринько не последняя из ответственных лиц городской власти, которым будут объявлены подозрения в самое ближайшее время.

По неофициальным данным «под прицелом» обвинения в первую очередь городское управление капитального строительства, которое, собственно , и отвечало за постройку деревянных корпусов в лагере «Виктория».

Напомним, что через несколько дней после трагедии Зинаида Цвиринько уволилась с занимаемой должности в связи с выходом на пенсию.