Бывшему вице-мэру Одессы объявлено о подозрении в связи с трагедией в «Виктории»

По информации Прокурора области Олега Жученко , о подозрении в совершении преступления в связи с трагедией в лагере «Виктория» объявлено бывшему заместителю мэра по гуманитарным вопросам Зинаиде Цвиринько.
Как выяснилось, ее обвиняют по статье 367 УК Украины (служебная халатность).
По мнению прокуратуры, чиновник знала о том, что объекты лагеря не поставлены на баланс и там отключена противопожарная сигнализация, но тем не менее позволила лагерю функционировать!»
По имеющейся информации, обвинение будет настаивать на том, чтобы экс-чиновнице была определена максимально возможная по такой статье мера пресечения в виде домашнего ареста.
Отметим, что Олег Жученко прямо заявил, что Зинаида Цвиринько не последняя из ответственных лиц городской власти, которым будут объявлены подозрения в самое ближайшее время.
По неофициальным данным «под прицелом» обвинения в первую очередь городское управление капитального строительства, которое, собственно , и отвечало за постройку деревянных корпусов в лагере «Виктория».
Напомним, что через несколько дней после трагедии Зинаида Цвиринько уволилась с занимаемой должности в связи с выходом на пенсию.