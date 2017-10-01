Перенос сессии пошел горсовету на пользу, количество оппозиционеров и протестующих пришедших сегодня к мэрии в разы меньше чем 20 сентября. При этом многие из пришедших, в том числе и журналисты, не смогли попасть в зал, так как зал был заполнен еще до 9 утра. Эту информацию подтверждают представители представители Свободы, которых пустили в зал. Однако, перед зданием мэрии установлен экран, на котором все желающие могут посмотреть трансляцию заседания. Таким образом, по словам охраны "все журналисты, которые не попалив зал могут следить за сессией на экране". Отметим, что по окончанию сессии обычно проводятся брифинги со стороны руководства города и профильных управлений. Пустят ли журналистов хотя бы на это мероприятие пока не понятно. Часть прессы находятся в зале, однако это те люди которые пришли более чем за час до начала.