Одесскую «Самопомощь» ударили по составу

Число депутатов от фракции «Самопомощь» в горсовете сократилось на четверть.

Как выяснилось сегодня на сессии , причиной стало… бездействие теризберкома.

Который никак не может собраться и принять решение о предоставлении мандата вместо сложившего полномочия Александра Борнякова следующего кандидата по списку партии.

Свое слово по этому поводу горсовет уже сказал. Сегодня в начале заседания сессии депутаты единогласно приняли решение о лишении Александра Борнякова полномочий.

При этом городской голова поручил незамедлительно отправить письмо теризберкому с просьбой собраться и принять решение о введении в горсовете нового депутата от «Самопомощи».

По имеющейся информации, им станет известный общественник, активист организации «Нет коррупции на транспорте» Александр Захаров.