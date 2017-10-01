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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

Одесскую «Самопомощь» ударили по составу

Категория: Новости


Одесскую «Самопомощь» ударили по составу

Число депутатов от фракции «Самопомощь» в горсовете сократилось на четверть.

Как выяснилось сегодня на сессии , причиной стало… бездействие теризберкома.

Который никак не может собраться и принять решение о предоставлении мандата вместо сложившего полномочия Александра Борнякова следующего кандидата по списку партии.

Свое слово по этому поводу горсовет уже сказал. Сегодня в начале заседания сессии депутаты единогласно приняли решение о лишении  Александра Борнякова полномочий.

При этом городской голова  поручил незамедлительно отправить письмо теризберкому с просьбой собраться и принять решение о введении в горсовете нового депутата от «Самопомощи».

По имеющейся информации, им станет известный общественник, активист организации «Нет коррупции на транспорте» Александр Захаров.



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