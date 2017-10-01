На одной из АЗС, расположенных в Киевском районе Одессы, водитель напал на работника заправки. Предварительно установлено, что поводом для конфликта послужило замечание работника станции о том, что автовладелец неправильно припарковал свой автомобиль.

В ответ на замечание водитель распылил ему в лицо газ из баллончика. Очевидцы потребовали от хулигана прекратить безобразие, однако тот продолжил гоняться за заправщиком и распылять в его сторону газ, а после набросился на мужчину с кулаками. После этого злоумышленник уехал. Пострадавший обратился в полицию и за медицинской помощью.

Во время следственных действий полицейские установили личность правонарушителя. Открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.