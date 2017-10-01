На дачные домики покушаются воры

С приходим октября завершается сезон у дачников. В основном одесситы «консервируют» свои дачные домики и до следующего сезона находятся в городе. Но тут приходит пора, когда на эти самые дачные домики покушаются воры.

В полицию обратился 58-летний одессит с тем, что его дачный дом обокрали. Взяли, не много — электрообогреватель. Но для человека неприятен даже сам факт, что кто-то вломился и «возился» в его доме.

В полиции сообщают, что преступник был установлен. Как оказалось это 29- летний местный житель. При нем были вещественные доказательства, которые в настоящее время изъяты. По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.