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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

На дачные домики покушаются воры

Категория: Новости

На дачные домики покушаются воры

С приходим октября завершается сезон у дачников. В основном одесситы «консервируют» свои дачные домики и до следующего сезона находятся  в городе. Но тут приходит пора, когда на эти самые дачные домики покушаются воры.

В полицию обратился 58-летний одессит с тем, что его дачный дом обокрали.  Взяли, не много  — электрообогреватель. Но для человека неприятен даже сам факт, что кто-то вломился и «возился» в его доме.

В полиции сообщают, что преступник был установлен. Как оказалось это  29- летний местный житель.  При нем были вещественные доказательства, которые в настоящее время изъяты.  По данному факту возбуждено  уголовное производство по признакам ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.



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