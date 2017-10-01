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  • Дата: Сегодня, 17:30
Сегодня, 17:30

Правоохранители обнаружили и изъяли 30 кустов наркосодержащих растений в Приморском районе

Категория: Новости

Прокуратура Одесской области совместно с другими правоохранительными органами принимает меры, направленные на противодействие обороту наркотиков, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров на территории региона.
Так, 2 октября сотрудниками прокуратуры совместно с работниками Управления противодействия наркопреступности и следователями Главного управления Национальной полиции в Одесской области проведены обыски в одном из домовладений в Приморском районе.
Во время обыска правоохранители обнаружили и изъяли 30 кустов наркосодержащих растений, ведра и пакеты с веществами растительного происхождения.
Полученные средства направлены на экспертизу. Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст. 307 УК Украины осуществляют следственные ГУНП в Одесской области, рассказали в пресс-службе прокуратуры Одесской области.



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