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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

Депутаты горсовета поддержали взятие муниципалитетом миллиардного кредита

Категория: Новости


Депутаты горсовета поддержали взятие муниципалитетом миллиардного кредита

Депутаты горсовета подавляющим большинством голосов поддержали инициативу  муниципалитета о взятии на развитие города кредита в размере 1 миллиарда гривен в государственной «Укргазбанке».

Согласно оглашенной на сессии информации, кредитные средства пойдут на целый ряд важнейших проектов. Так , почти половина средств будет передана Управлению капитального строительства и освоено для ремонта фасадов, проведения капитального ремонта жилых домов, постройку школы на улице Маршала Говорова, восстановление Дома Русова и др.

Кроме того, кредитные средства пойдут на ремонт теплотрасс, реконструкцию и  замену лифтов и ремонт улиц.

По словам городского головы Геннадия Труханова, «… обсуждение данной инициативы проводилось как на комиссиях, так и во фракциях. Кроме того, проходили так же и общественные обсуждения. Поэтому все было проведено открыто и прозрачно!»

Отметим, что кредит взят на пять лет под 17,5% годовых, что, по мнению финансистов, является практически минимально возможной кредитной ставкой.

 



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