Одесса является абсолютным лидером по Украине по числу введенных в эксплуатацию новых детских садов

Об это сообщил в ходе сессии горсовета городской голова Геннадий Труханов.

По его словам, «…за два года мы ввели в эксплуатацию двенадцать новых детских садиков. Такими результатами не может похвастаться больше ни один город Украины!»

Что же касается того, что по заявлению премьер-министра, Одесский регион по числу введения новых детских садов занимает одно из последних мест в стране, то, по словам мэра, это, во-первых, касается не города, а региона в целом, а во-вторых, стало следствием некорректных отчетов со стороны других областей.

«В то время как мы честно заявляем только о введенных в эксплуатацию коммунальных дошкольных учреждениях, другие дают общую цифру- как коммунальных, так и частных детских учреждений. Вот и получаются значительные результаты, к значительной части которых местные власти не имеют отношения!»

Поэтому мэр дал указание внести соответствующие пояснения в отправляемые в Кабмин отчеты.