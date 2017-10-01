Одесситов поздравили с Международным днём пожилого человека и с Днём работника образования

Даже страшновато представить, сколько лет прошло с тех пор, как Авксентий Цагарели — грузинский драматург, режиссер, актер и антрепренер — написал комедию-водевиль «Ханум» («Ханума»). Ее первая постановка состоялась еще в 1882 году, с тех пор она была переведена на несколько языков, ставилась во многих театрах. Недавно спектакль получил новое дыхание: в этом году состоялась его премьера на сцене Одесского академического театра музыкальной комедии им. М.Водяного.
По инициативе народного депутата Украины, почетного гражданина Одессы и области Сергея Кивалова многие одесситы смогли бесплатно посмотреть и послушать это красивое насыщенное действо. Такое посещение было приурочено сразу к двум праздникам, которые мы отмечаем в начале октября — Дню пожилого человека и Дню работников образования.
Всех, кто пришел в этот день в театр, ожидал целый «букет» сюрпризов. Режиссер - постановщик Дмитрий Белов и артисты, балетмейстер и все, кто работал над спектаклем, не просто выложились «на все сто», подарив зрителям результат творческого взлета — совершенно новый, насыщенный мюзикл на классической основе. Классический комедийный сюжет в мюзикле театра Музкомедии решен не просто в новой трактовке. Здесь даже центральная многофункциональная декорация работы заслуженного художника Украины Станислава Зайцева словно превратилась в «действующее лицо». Ну а судьбы героев загадочно переплетались, даря всем и радость, и слезы, и смех.
Талантливая игра артистов, завораживающая музыка, удивительная игра света, необыкновенные костюмы — все это создало тот самый эффект присутствия, возможность погрузиться в происходящее действо.
Этот фееричный спектакль и в самом деле стал большим подарком для всех, кто побывал в зале, следив за перипетиями сюжета, наслаждаясь игрой артистов. Вот такой большой, праздничный осенний подарок сделал народный избранник пожилым людям и работникам образования!
По окончании спектакля, преподнеся артистам корзину цветов, Сергей Кивалов выразил им огромную благодарность, подчеркнул, как важно сегодня, в непростые наши дни, подарить людям частичку тепла и внимания, истинного высокого творчества, большого искусства.
После спектакля никто не расходился: благодарные одесситы смогли обменяться впечатлениями и лично поблагодарить Сергея Кивалова за щедрый подарок. Кроме того, в фойе для зрителей был подготовлен и праздничный фуршет.