Одесситов поздравили с Международным днём пожилого человека и с Днём работника образования

Даже страшновато представить, сколько лет прошло с тех пор, как Авксентий Цагарели — грузинский драматург, режиссер, актер и антрепренер — написал комедию-водевиль «Ханум» («Ханума»). Ее первая постановка состоялась еще в 1882 году, с тех пор она была переведена на несколько языков, ставилась во многих театрах. Недавно спектакль получил новое дыхание: в этом году состоялась его премьера на сцене Одесского академического театра музыкальной комедии им. М.Водяного.

По инициативе народного депутата Украины, почетного гражданина Одессы и области Сергея Кивалова многие одесситы смогли бесплатно посмотреть и послушать это красивое насыщенное действо. Такое посещение было приурочено сразу к двум праздникам, которые мы отмечаем в начале октября — Дню пожилого человека и Дню работников образования.

Мы в вечном догу перед пожилыми людьми, которые десятилетиями трудились, создавая духовные и материальные ценности, перед педагогами, которые обучают и формируют сегодняшнее молодое поколение. Мы в долгу перед вами, потому что вы отдавали стране все свои силы и умения, и нашей команде очень хотелось подарить вам праздник — прикосновение к настоящему искусству. Этот спектакль — и есть истинное искусство, и вы убедитесь в этом сами. Рад подарить вам такую возможность, особенно теперь, в наши сложные дни. Мне не хочется сегодня говорить о проблемах, которых немало. Хочу лишь напомнить, что наши социальные инициативы, наши социальные проекты реализуются ради вас. Мы создали Юридическую клинику, где вы можете получить любу бесплатную юридическую помощь, компьютерные курсы для пожилых людей. Все это — для вас и все это — бесплатно. Я говорил с мэром нашего города о том, чтобы нам была предоставлена возможность обустроить такие курсы не только в Приморском, но и других районах города, наши преподаватели готовы обучать пожилых людей владению компьютером по всей Одессе. Каждую субботу в Горсаду наши студенты исполняют для вас песни об Одессе. Эти концерты очень полюбились одесситам. А не так давно мы открыли в нашем городе Университетскую стоматологическую клинику – это ещё один социальный проект! Спасибо, что вы нашли время прийти сегодня в театр, который был и остается истинным храмом искусства!

— вот так обратился со сцены старейшего театра города Сергей Кивалов.

Всех, кто пришел в этот день в театр, ожидал целый «букет» сюрпризов. Режиссер - постановщик Дмитрий Белов и артисты, балетмейстер и все, кто работал над спектаклем, не просто выложились «на все сто», подарив зрителям результат творческого взлета — совершенно новый, насыщенный мюзикл на классической основе. Классический комедийный сюжет в мюзикле театра Музкомедии решен не просто в новой трактовке. Здесь даже центральная многофункциональная декорация работы заслуженного художника Украины Станислава Зайцева словно превратилась в «действующее лицо». Ну а судьбы героев загадочно переплетались, даря всем и радость, и слезы, и смех.

Талантливая игра артистов, завораживающая музыка, удивительная игра света, необыкновенные костюмы — все это создало тот самый эффект присутствия, возможность погрузиться в происходящее действо.

Этот фееричный спектакль и в самом деле стал большим подарком для всех, кто побывал в зале, следив за перипетиями сюжета, наслаждаясь игрой артистов. Вот такой большой, праздничный осенний подарок сделал народный избранник пожилым людям и работникам образования!

По окончании спектакля, преподнеся артистам корзину цветов, Сергей Кивалов выразил им огромную благодарность, подчеркнул, как важно сегодня, в непростые наши дни, подарить людям частичку тепла и внимания, истинного высокого творчества, большого искусства.

В нашем городе живут и работают удивительно талантливые люди! Одесса была, есть и будет городом настоящих талантов, с любовью дарящих радость людям!

— подчеркнул Сергей Кивалов.

После спектакля никто не расходился: благодарные одесситы смогли обменяться впечатлениями и лично поблагодарить Сергея Кивалова за щедрый подарок. Кроме того, в фойе для зрителей был подготовлен и праздничный фуршет.

Мы очень благодарны Сергею Кивалову за этот бесценный подарок — побывать на таком замечательном спектакле. Честно говоря, я ведь так давно не была в театре! Сегодня у меня словно день рождения. Еще мы все благодарны за возможность пообщаться друг с другом, обменяться впечатлениями от увиденного. Вот это и есть настоящая забота о людях, о которой, как, к сожалению, мы знаем, многие депутаты только активно говорят в предвыборный период, забывая потом об электорате. У Сергея Васильевича обещания не расходятся с конкретными делами. спасибо ему за это!

— поделилась с нами пожилая одесситка Галина Евгеньевна.