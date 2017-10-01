Глеб Милютин: поступления в бюджеты всех уровней превысили прошлогодние почти на 3 млрд грн

«В январе-сентябре текущего года налогоплательщики Одесчины направили в бюджеты всех уровней почти 13 млрд грн налогов, что на 2,9 млрд грн, или на 30% превышает поступления за аналогичный период 2016 года»

«Благодаря разъяснительной работе и предупреждению выплат заработных плат в «конвертах», почти на полмиллиарда гривен возросли поступление налога на доходы физических лиц. С начала года работодатели в Государственный бюджет уплатили почти 1,5 млрд грн этого налога, или 30 % от общей суммы поступлений в Государственный бюджет»

, - сообщил начальник Главного управления ГФС в Одесской области Глеб Милютин.По его словам в общий фонд Государственного бюджета налогоплательщики направили 5,4 млрд грн, что на 1,2 млрд грн, или на 30 % выше за показатель аналогичного периода прошлого года.Половину поступлений в Государственный бюджет обеспечено за счет налога на добавленную стоимость - 2,6 млрд грн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 643 млн грн, или на 34%., - подчеркивает Глеб Милютин.Положительная динамика увеличения поступлений наблюдается и по налогу на прибыль. За 9 месяцев 2017 года в бюджет направлено 676 млн грн, что на 76 млн грн больше чем за январь-сентябрь прошлого года.Руководитель Главного управления ГФС в Одесской области благодарит налогоплательщиков региона за добросовестную уплату налоговых обязательств в бюджет.Глеб Милютин также отмечает, что своевременное и качественное обслуживания налогоплательщиков, создание комфортных условий для ведения бизнеса и уплаты налогов и в дальнейшем будут оставаться приоритетными направлениями работы фискальной службы региона.