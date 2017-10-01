Горсовет дал «зеленый свет» программе внедрения электронного билета

Депутаты горсовета дали добро на проведение конкурса по определению инвестора, который будет заниматься внедрением программы автоматизированного учета проезда в общественном транспорте. Которая ,в частности, позволит пассажирам оплачивать проезд при помощи электронной карточки.

При этом средства будут поступать на счета оператора, который в свою очередь 90% суммы будет переводить на счета города.

По словам директора департамента экономического развития Сергея Тетюхина, эта система соответствует международной практике, применяемой во многих городах Европы, в частности, в Праге.

Однако ряд депутатов выступили против того, чтобы часть прибыли отдавать частному оператору и потребовали выполнить программу за счет коммунального бюджета.

Однако, как выяснилось, расходы только на внедрение данной программы и оборудование составят около четырехсот миллионов гривен.

Что, согласно предварительным расчетам пассажирооборота, в десять раз больше годовой возможной прибыли потенциального инвестора.

Поэтому большинство депутатов поддержало решение задачи введения системы «электронного билета» за счет инвестиционной программы.