 
Информация к новости
  • Просмотров: 53
  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

Горсовет дал «зеленый свет» программе внедрения электронного билета

Категория: Новости


Депутаты горсовета дали добро на проведение конкурса по определению инвестора, который будет заниматься внедрением программы автоматизированного учета проезда в общественном транспорте. Которая ,в частности, позволит пассажирам оплачивать проезд при помощи электронной карточки.

При этом средства будут поступать на счета оператора, который в свою очередь 90% суммы будет переводить на счета города.

По словам директора департамента экономического развития Сергея Тетюхина,  эта система соответствует международной практике, применяемой во многих городах Европы, в частности, в Праге.

Однако ряд депутатов выступили против того, чтобы часть прибыли отдавать частному оператору и потребовали выполнить программу за счет коммунального бюджета.

Однако, как выяснилось, расходы только на внедрение данной программы и оборудование составят около четырехсот миллионов гривен.

Что, согласно предварительным расчетам пассажирооборота, в десять раз больше годовой возможной прибыли потенциального инвестора.

Поэтому большинство депутатов поддержало решение задачи введения системы «электронного билета» за счет инвестиционной программы.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 