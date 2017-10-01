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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

На сегодняшний день «в работе» находится всего две трети проектов, взятых на финансирование общественным бюджетом

Категория: Новости


На сегодняшний день «в работе» находится всего две трети проектов, взятых на финансирование общественным бюджетом

Такие данные привела директор департамента финансов Светлана Бедрега.

По ее словам, в той или иной степени работа ведется по двадцати восьми из сорока проектов, победивших в конкурсе в рамках проекта социально-активный гражданин.

Однако из 99,5 миллионов гривен, которые выделены на их финансирование в рамках общественного бюджета, освоено…менее миллиона гривен.

При этом до конца года осталось менее четырех месяцев. А удастся ли перевести оставшееся невостребованным финансы на следующий год или они «сгорят»во время перехода на следующий финансовый год, так и остается непонятным.

Во всяком случае, Светлана Бедрега на этот вопрос ответить не смогла.



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