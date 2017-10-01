Политическая ответственность за трагедию в «Виктории» несет…Кабмин

Такое убеждение высказал городской голова Геннадий Труханов.

По его словам, «…политическую ответственность за трагедию «Виктории» несут те, кто по непонятным резонам запретил проведение проверок противопожарной безопасности сотрудниками ГСЧС!»

В следствие объявленного моратория вся ответственность за противопожарную безопасность легла целиком на плечи владельцев и администрации объектов массового скопления людей.

«И результаты этого решения мы этим летом наблюдали неоднократно!»- заявил городской голова.

Кстати, по словам мэра, запретит на проверки относится нге только к вопросам противопожарной, но и продовольственной безопасности.

«В результате никто толком не может проверить, кто и какое пойло разливают под видом кваса!» возмутился Геннадий Труханов.