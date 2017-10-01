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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

Серьезный пожар произошел в крупнейшей городской больнице

Категория: Новости


Возгорание произошло на втором этаже ГКБ№11 .

Как сообщил в соцсетях общественник Павел Паламарчук, «…пожар произошел еще в субботу и выгорел практически весь этаж!»

Впрочем, по информации ГСЧС возгорание произошло не в субботу, а в воскресенье.

При этом пожар возник в подсобном помещении и был ликвидирован в течении всего двадцати минут. Площадь же возгорания составила лишь 15 квадратных метров.

Однако, принимая во внимание то, что пожар произошел в медицинском учреждении, в его тушении были задействованы сразу десять единиц спецтехники и тридцать семь человек личного состава.

Отметим, что вероятной причиной возгорания названо использование неисправного электроприбора.



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