Серьезный пожар произошел в крупнейшей городской больнице

Автор: Александр МИХАЙЛОВ "СЛОВО"
Возгорание произошло на втором этаже ГКБ№11 .
Как сообщил в соцсетях общественник Павел Паламарчук, «…пожар произошел еще в субботу и выгорел практически весь этаж!»
Впрочем, по информации ГСЧС возгорание произошло не в субботу, а в воскресенье.
При этом пожар возник в подсобном помещении и был ликвидирован в течении всего двадцати минут. Площадь же возгорания составила лишь 15 квадратных метров.
Однако, принимая во внимание то, что пожар произошел в медицинском учреждении, в его тушении были задействованы сразу десять единиц спецтехники и тридцать семь человек личного состава.
Отметим, что вероятной причиной возгорания названо использование неисправного электроприбора.