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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

Пограничники задержали мужчину на лодке с 30 коробами сигарет молдавского производства

Категория: Новости

В Одесской области пограничники задержали мужчину на лодке с 30 коробами сигарет молдавского производства. Такую информацию опубликовали на сайте Государственной погранслужбы Украины.

39-летний украинец, местный житель, перевез через Кучурганский лиман табачные изделия, вероятно, с целью продажи на территории Украины. О данном происшествии сообщено в компетентные органы, сигареты изъяты. Их стоимость по предварительным подсчетам составляет около 200 тыс. грн., а лодки с мотором около 100 тыс. грн.



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