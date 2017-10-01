В Одесской области пограничники задержали мужчину на лодке с 30 коробами сигарет молдавского производства. Такую информацию опубликовали на сайте Государственной погранслужбы Украины.

39-летний украинец, местный житель, перевез через Кучурганский лиман табачные изделия, вероятно, с целью продажи на территории Украины. О данном происшествии сообщено в компетентные органы, сигареты изъяты. Их стоимость по предварительным подсчетам составляет около 200 тыс. грн., а лодки с мотором около 100 тыс. грн.