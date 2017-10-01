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  • Просмотров: 299
  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Стамбульские автобусы на пути в Одессу. Но конца этому пути не видно.

Категория: Новости


Когда в Одессу прибудут подаренные мэрией Стамбула автобусы , остается  неизвестным.

Об этом сообщил в ходе встречи с журналистами городской голова Геннадий Труханов.

По его словам, «…в Турции сейчас очень сложная политическая ситуация .Мэр, который заявил о безвозмездной передаче Одессе тридцати пассажирских автобусов, ушел в отставку.

Но, судя по переписке видно, что преемственность в этом вопросе есть.

Напомним, что мэр города-побратима Одессы Стамбула Кадир Топбаш подал в отставку со своего поста 22 сентября.



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