Стамбульские автобусы на пути в Одессу. Но конца этому пути не видно.

Когда в Одессу прибудут подаренные мэрией Стамбула автобусы , остается неизвестным.

Об этом сообщил в ходе встречи с журналистами городской голова Геннадий Труханов.

По его словам, «…в Турции сейчас очень сложная политическая ситуация .Мэр, который заявил о безвозмездной передаче Одессе тридцати пассажирских автобусов, ушел в отставку.

Но, судя по переписке видно, что преемственность в этом вопросе есть.

Напомним, что мэр города-побратима Одессы Стамбула Кадир Топбаш подал в отставку со своего поста 22 сентября.