 
Информация к новости
  • Просмотров: 110
  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

Одесским медучреждениям планируют запретить заключать договоры с частными аптеками

Категория: Новости

Одесским медучреждениям планируют запретить заключать договоры с частными аптеками

Депутаты комиссии по вопросам здравоохранения рекомендовали горздраву разработать приказ, которым должны быть запрещены все договоры с частными аптеками о поставке бесплатных лекарств за счёт бюджета. 

Депутаты усмотрели коррупционную составляющую в сотрудничестве аптек и медучреждений, потому рекомендовали горздраву запретить подобную практику. По данным депутатов, около 60% лекарств, которые поставляются за счет бюджета в больницы, поступают через частные аптеки, и только 40% - через КП "Одесфарм".



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 