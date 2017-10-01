Одесским медучреждениям планируют запретить заключать договоры с частными аптеками

Депутаты комиссии по вопросам здравоохранения рекомендовали горздраву разработать приказ, которым должны быть запрещены все договоры с частными аптеками о поставке бесплатных лекарств за счёт бюджета.

Депутаты усмотрели коррупционную составляющую в сотрудничестве аптек и медучреждений, потому рекомендовали горздраву запретить подобную практику. По данным депутатов, около 60% лекарств, которые поставляются за счет бюджета в больницы, поступают через частные аптеки, и только 40% - через КП "Одесфарм".