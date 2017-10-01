На проспекте Шевченко иномарка влетела в столб

Около полуночи на проспекте Шевченко автомобиль Lexus врезался в столб. По предварительной информации, водитель иномарки не справился с управлением.
Мужчину доставили в больницу.
Все обстоятельства аварии выяснит следствие.
Категория: Новости
Пострадал водитель, сообщили в патрульной полиции Одессы.
Около полуночи на проспекте Шевченко автомобиль Lexus врезался в столб. По предварительной информации, водитель иномарки не справился с управлением.
Мужчину доставили в больницу.
Все обстоятельства аварии выяснит следствие.