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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

На проспекте Шевченко иномарка влетела в столб

Категория: Новости

На проспекте Шевченко иномарка влетела в столб

Пострадал водитель, сообщили в патрульной полиции Одессы.

Около полуночи на проспекте Шевченко автомобиль Lexus врезался в столб. По предварительной информации, водитель иномарки не справился с управлением. 

Мужчину доставили в больницу. 

Все обстоятельства аварии выяснит следствие. 



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