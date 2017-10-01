Суд на 5 лет лишил свободы мужчину, покусавшего полицейских

Арцизский районный суд Одесской области на 5 лет лишил свободы мужчину за совершение насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщили в пресс-службе суда. Та, 18 сентября 2015 года сотрудник полиции находился в селе Павловка, где исполнял свои служебные обязанности, а именно устанавливал место нахождения гражданина. Полицейский, увидев мужчину, которого разыскивал, пригласил его для проведения следственных действий, однако последний, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал избивать стража порядка. Не остановившись на этом, обвиняемый совершил нападение еще на двух сотрудников полиции, которые прибыли на место происшествия, покусав их.