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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

Суд на 5 лет лишил свободы мужчину, покусавшего полицейских

Категория: Новости

Арцизский районный суд Одесской области на 5 лет лишил свободы мужчину за совершение насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов.  Об этом сообщили в пресс-службе суда.  Та, 18 сентября 2015 года сотрудник полиции находился в селе Павловка, где исполнял свои служебные обязанности, а именно устанавливал место нахождения гражданина.  Полицейский, увидев мужчину, которого разыскивал, пригласил его для проведения следственных действий, однако последний, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал избивать стража порядка.  Не остановившись на этом, обвиняемый совершил нападение еще на двух сотрудников полиции, которые прибыли на место происшествия, покусав их.



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